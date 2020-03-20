17عاما على الغزو الأمريكي للعراق... والمأساة مستمرة

تناقش الحلقة مرور 17عامًا على غزو العراق في عهد الرئيس الأمريكى جورج بوش الابن، للإطاحة بالرئيس السابق صدام حسين، فيما عرف باسم حرب الخليج الثالثة، وانتهت باحتلال الجيش الأمريكي لبلاد الرافدين بمساعدة دول مثل بريطانيا وأستراليا.

ومنذ ذلك الحين دخل العراق في دوامة عنف وعدم استقرار سياسي وتحول إلى ساحة للصراع بين القوى الإقليمية.

عضو المكتب السياسي لحركة «عطاء»، كامل الكناني، قال لبرنامج "بانوراما" إن الولايات المتحدة، رغم الدمار الذي أحدثته في العراق، وتسبب بمآسي إنسانية وكوارث إقتصادية، إلا أنها فشلت في تطويع الواقع السياسي لإرادتها، وإقامة نظام ينفذ أجندتها.

أما مدير مركز دراسات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، سيميون بغدوساروف، فلفت إلى أن العراق لم يتمكن حتى اليوم من معالجة آثار الغزو الأمريكي، مستبعداً حصول انسحاب للقوات الأمريكية خلال السنوات الخمس المقبلة.

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني