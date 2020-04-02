اللاجئون السوريون بين تهديد "كورونا" وسوء الأوضاع الإنسانية

قال وائل الملص، مدير مركز مكافحة الفكر الإرهابي، ومدير العلاقات العامة في مركز الإغاثة والتنمية في سورية، إن:

«الأمم المتحدة لا تقوم بكامل واجباتها في مساعدة اللاجئين السوريين في الدول المجاورة، ما يجعل من أوضاع هؤلاء أكثر صعوبة في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا في أماكن وجودهم».

كلام الملص جاء خلال حديثه عن أوضاع اللاجئين السوريين في دول الجوار، حيث لفت إلى عدم توفير حكومات هذه الدول حتى أبسط الاحتياجات اللازمة للنظافة والتعقيم.

وكانت منظمات تعمل في مجال إغاثة ودعم اللاجئين من الآثار الكارثية على معسكرات اللاجئين حذرت من انتشار فيروس كورونا بين من يقيمون فيها، خاصة أولئك العالقين على الحدود بين تركيا واليونان.

وفي لبنان، حيث يعيش نحو مليون ونصف المليون من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، تتزايد المخاوف من انتشار الفيروس في المخيمات، خاصة مع وجود عشرات المصابين بالفيروس بين اللبنانيين أنفسهم.

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني