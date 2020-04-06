الحرب اليمنية... التفط في دائرة الاستهداف

تناقش الحلقة استهداف محطة الضخ الخاصة بأنبوب صافر النفطي في منطقة صرواح بمحافظة مأرب، وتبادل التحالف السعودي وحركة "أنصار الله" الاتهامات حول المسؤولية عن الاستهداف.

ويأتي هذا التصعيد الخطير فيما فشلت قوات التحالف في وقف تقدّم قوات صنعاء صوب مأرب، والتي تمكنت من نقل المعركة من صحراء شرق محافظة الجوف إلى شمال مأرب، وذلك بعد عملية التفاف أدّت إلى إسقاط معسكر «للبنات» الاستراتيجي، نهاية الشهر الماضي، والتقدّم بسرعة باتجاه المدينة، وصولاً إلى محيط معسكر «الماس» شرقيّها.

الخبير في الشأن اليمني رأى في حديث لـ"بانوراما" أن حركة "أنصار الله" هي التي تقف وراء استهداف المنشآت النفطية، بسبب ما اعتبره فشلها في التقدم الميداني باتجاه مأرب، وتعويض ذلك بشل الحركة الاقتصادية في المحافظة.

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني