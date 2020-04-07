طالبان تنسحب من المفاوضات مع الحكومة... فهل ستعود الحرب؟

تناقش الحلقة أبعاد إعلان حركة طالبان الانسحاب من المحادثات مع الحكومة الأفغانية بشأن تبادل السجناء الذي شكل بنداً أساسياً في الاتفاق الذي وقعته في الدوحة مع الولايات المتحدة.

المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة في قطر صرح إن فريقها الفني لن يشارك في ما وصفها بـ «الاجتماعات غير المثمرة» وأن إطلاق سراح سجناء الحركة "يتأخر بذريعة أو بأخرى".

وقد يؤدي قرار طالبان إلى حصول موجة جديدة من تصاعد العنف والذي سيؤدي بدوره إلى تهديد خطة انسحاب القوات الأمريكية، التي أعلن عنها في وقت سابق الرئيس دونالد ترامب.

مدير مركز الباب للدراسات، جاسم القي، أوضح أن إنهيار المحادثات بين الفرقاء الأفغان كان متوقعاً بسب غياب عامل الثقة بينها.

وفي حوار معه عبر برنامج «بانوراما»"أشار إلى الحكومة الأفغانية نفسها غير معنية بتنفيذ إتفاق تبادل الأسرى مع الحركة، لما اعتبره تقوية لموقع طالبان في المشهد السياسي، والذي قد يفضي إلى أن تستلم زمام الأمور في البلاد، بديلاً عن الحكومة التي تعاني من الضعف- حسب وصفه.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني



