ليبيا… المراكز الصحية في دائرة الاستهداف

تناقش الحلقة استهداف مستشفى الخضراء في العاصمة الليبية طرابلس، وهو أحد المرافق الصحية المخصصة لاستقبال مرضى «كـوفيد-19»، لا سيما بعد تفشي هذه الجائحة في البلاد، وظهور أعداد إضافية من الحالات خلال الأيام الماضية.

يأتي ذلك رغم نداء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قبل نحو أسبوعين، والذي دعا فيه إلى وقف فوري لإطلاق النار على الصعيد العالمي لمساعدة الناس في المناطق التي مزقتها الحرب على تلقي المساعدة المنقذة للحياة لمحاربة جائحة الفيروس التاجي.

الخبير في الشأن الليبي، أبو القاسم الربو، قال:

أن منطق تحقيق النقاط السياسية في النواع الليبي غلب على حياة ومصالح المواطنين، معتبراً ما حصل من استهداف للمرافق الصحية جريمة بكل المقاييس.

وفي حوار معه حول هذا الموضوع، أشار الربو إلى أن استهداف مستشفى الخضراء ليس مداناً فحسب، بل جريمة تثير التساؤلات، على ضوء تراجع الخلافات السياسية والنزاعات المسلحة في أغلب مناطق العالم، فيما النزاع في ليبيا يتجه نحو مزيد من التصعيد.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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