الأردن... تجربة استثنائية في التصدي لفيروس كورونا

تناقش الحلقة خصوصيات التجربة الأردنية في مواجهة مخاطر تفشي فيروس كورونا، التي أدت إلى تحقيق نتائج سريعة وملموسة على خط حماية المواطنين من الإصابة بالوباء، وتخفيض عدد الإصابات إلى حدودها الدنيا.

وكان وزير الصحة الأردني سعد جابر، قد أعلن عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن أمس الاثنين. ولكن سجلت 8 حالات على الحدود في منطقة العمري لسائقي شاحنات، 3 منهم أردنيون، وخمسة أجانب.

وقد تجاوز عدد المتعافين من كورونا في الأردن الـ 280 شخصا، بعد أن اعلن وزير الصحة قبل ذلك أن حصيلة المصابين بلغت 417 حالة.

الإعلامي الأردني، أنور الزيادات، اعتبر أن التحركات العاجلة والإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجهات المختصة في الأردن ساهمت إلى حد كبير من محاصرة إنتشار الوباء، وحققت نتائج سريعة نسبياً، وأدت إلى البدء في عودة الحياة إلى طبيعتها بشمل تدريجي، في عدد من المناطق.

كما لفت الزيادات في حديث لـ"بانوراما"، إلى دور عامل التثقيف وسرعة التجاوب الاجتماعي مع الإجراءات الحكومية، إلى الخروج من مرحلة الخطر، واحتواء حالات الإصابة بالفيروس، ومنع تزايدها.

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني