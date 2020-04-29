بضوء أخضر أمريكي...إسرائيل تعلن ضم مناطق فلسطينية جديدة

تناقش الحلقة السيناريوهات المحتملة لما بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية استعدادها الاعتراف بضم إسرائيل لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت رفضها ما وصفته بالإعلان الأمريكي "الباطل والمقوّض لعملية السلام"، و استغرابها من دعوة واشنطن للحكومة الإسرائيلية المقبلة التفاوض مع الفلسطينيين.

الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون رأى أن أوراق السلطة الفلسطينية في واقع الحال تآكلت إلى حذ كبير أمام كافة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل، وأن تل-أبيب يهمها الشق الأمني في علاقاتها مع السلطة، وليس الشق السياسي.

ولفت المدهون في مقابلة معه عبر برنامج "بانوراما"، إلى انه في حال نفذت إسرائيل نواياها في ضم أراض فلسطينية جديدة فأن مناطق الضفة والقدس ستتحول إلى ساحات مواجهة بين الفلسطنيين والقوات الإسرائيلية، متوقعاً ان تأخذ كذلك شكل الصدام المسلح.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.