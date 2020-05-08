لماذا قررت واشنطن سحب الـ"باتريوت" من السعودية؟

تناقش الحلقة خلفيات وأبعاد قرار الولايات المتحدة سحب أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي من السعودية وإعادة انتشار القوات الأمريكية في المنطقة، وفيما إذا كان يمهد في الوقت الحاضر لإنهاء حشد عسكري واسع النطاق قامت به لمواجهة إيران.

كما تتطرق الحلقة إلى ما إذا كان القرار الأمريكي سيؤدي إلى إضعاف القدرات الدفاعية للسعودية، التي تخوض حرباً في اليمن، وتعرضت عدة مرات لهجمات صاروخية من اليمن، طال أبرزها منشآت أرامكو النفطية.

الباحث في الشؤون الأمريكية، كمال الساعدي، اعتبر أن القرار يأتي في سياق الخلافات بين واشنطن والرياض بسبب خفض الأخيرة لأسعار النفط وإغراق الأسواق العاليمة به.

كما رأى أنه يأتي في وقت تتراجع فيه حدة التوتر الأمريكي مع إيران، وعدم الرغبة في التوجه نحو التصعيد معها، في مقابل تصاعد التوتر مع الرياض، ما سيؤدي إلى إضعاف قدراتها الدفاعية ويجعلها مكشوفة أمام هجمات صاروخية محتملة من داخل اليمن.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.