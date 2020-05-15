بعد إعلانه دعم "الوفاق"... هل أصبح الناتو طرفا مباشرا في الصراع الليبي

تناقش الحلقة عودة أفغانستان إلى موجة دامية جديدة من العنف، بعد أن اقتحم مسلحون مستشفى للولادة في العاصمة كابول مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا بينهم أطفال حديثو الولادة وممرضات، وكذلك بعد هجوم انتحاري خلال جنازة في شرق البلاد، أدى لمقتل نحو عشرين مشيِّعًا.

وكان ستولتنبرغ شدد، في مقابلة صحفية، على أنه لا يمكن وضع حكومة السراج، المعترف بها دولياً، والجنرال خليفة حفتر في كفة واحدة، مضيفاً أن على جميع "الأطراف الليبية الالتزام بحظر استيراد السلاح".

يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية انتقدت عدم إصدار الولايات المتحدة أي رد على اقتراح موسكو بشأن بناء حوار بين خبراء روس وأمريكيين حول الوضع في ليبي.

حول هذا الموضع قال الباحث في الشؤون الدولية، أنطوان شاربونتيه، أن تدخل الناتو المباشر لصالح طرف ضد آخر في ليبيا، سيزيد من تعقيد الأزمة، لا سيما على ضوء وجود لاعبين دوليين وإقليميين أخرين، لهم مقاربة أخرى بخصوص الأوضاع في ليبيا.

ولم يستبعد شاربونتيه، في حديث لـ «بانوراما»، أن يؤدي موقف الناتو إلى إحداث شرخ داخل الحلف نفسه، بسبب المواقف المغايرة لبعض أعضائه المؤثرين، كفرنسا.

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني