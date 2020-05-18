لماذا تمردت اليونان على تصريحات الأمين العام للناتو بخصوص ليبيا؟

تناقش الحلقة أسباب وتداعيات الغضب اليوناني من تصريحات الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الذي اعتبر فيها أن "حكومة فايز السراج الحكومة الشرعية، وأن الحلف لا يتعامل مع غيرها".

وكانت أثينا اعتبرت أن هذا التصريح "يكشف عن وجود مخطط تركي لتوريط الحلف في ليبيا لمساندة الميليشيات الإسلامية حليفة أنقرة واستهداف الجيش الذي لعب دورا مهما في تحييد الإرهاب في بنغازي ودرنة" – حسب بيان للخارجية اليونانية.

كما شددت الخارجية اليونانية على "وجوب توافق الدول الأعضاء على قرارات السياسة الخارجية للناتو بالإجماع”، وأن تصريحات ستولتنبرغ لا تعكس مواقف الحلف".

رئيس تحرير موقع مدلاين نيوز، طارق عجيب، رأى أن الحلف نفسه هو المسؤول عن تردي الأوضاع في ليبيا، وأن انقسام أعضاءه في مقاربة الأزمة الليبية سيدفع الأوضاع في هذا البلد إلى مزيد من الفوضى.

كما أضاف في مقابلة عبر "بانوراما" إلى أن الحلف قدم تغطية سياسية لحكومة الوفاق المتحالفة مع تركيا، مستبعداً في الوقت نفسه أن يأخذ هذا الدعم طابعاً عسكرياً".

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني