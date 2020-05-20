ماذا بعد قرار السلطة التحلل من جميع الاتفاقيات مع إسرائيل؟

تناقش الحلقة التحول المنتظر في خارطة الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، بعد قرار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان عباس أعلن في خطاب متلفز أن"على سلطة الاحتلال الإسرائيلي ابتداء من الآن، أن تتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات".

ويأتي قرار الرئيس الفلسطيني رداً على خطط الحكومة الإسرائيلية بضم أراض تقدرأكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.

الخبير في الشؤون الإقليمية، ناجي الزعبي، إعتبر أن قرار السلطة الفلسطينية لن يوقف تنفيذ المخطط الإسرائيلي، مشدداً في حديث ل"بانوراما"، على ضرورة الإعلان الواضح عن المقاومة المسلحة كإسلوب وحيد لإستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وتحرير أرضه.

كما لفت إلى أن سنوات التفاوض لم تكن لتؤدي لنتائج بسبب الخلل الذي اصاب الرؤية الفلسطينية لحسم النزاع، مشيراً إلى ان الإتفاقيات الأمنية كانت فقط في صالح الطرف الإسرائيلي.

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني