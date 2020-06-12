بعد إقالة رئيس الوزراء... كيف ستواجه دمشق الحرب الإقتصادية؟

ويأتي القرار فيما تشتد الحرب الاقتصادية المفروضة على البلاد، وأبرزها ما يسمى "قانون قيصر"، كإحدى حلقات الإجراءات الأمريكية الأحادية الجانب والقسرية، بعد فشل واشنطن في تطبيق قرار عقوبات على سورية عبر مجلس الأمن.

النائب في مجلس الشعب السوري، د. أحمد مرعي، رأى أن إعفاء عماد خميس من منصبه، جاء إستجابة لمطالب النواب والمواطنين، وخطوة على طريق تقوية مقومات صمود سوريا في الجانب الإقتصادي على ضوء الهجمة الشرسة التي تشن ضدها.

وإعتبر، في مقابلة عبر "بانوراما"، أن اشتداد العدوان على سوريا من بوابة الاقتصاد، يأتي بسبب "مواقف سوريا المبدئية، وكونها الدولة العربية الوحيد التي تتحدى مشروع السيطرة على المنطقة".

النائب السوري اشار كذلك، إلى أن إحراق حقول القمح في الشمال، وسرقة الولايات المتحدة للنفط السوري، هي إحدى حلقات الحرب على سوريا، مؤكداً أن دمشق تتمتع بخبرة طويلة الأمد في مقاومة الضغوطات، وأنها ستتمكن من التغلب عليها.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني...

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