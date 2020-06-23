الحرب اليمنية... ماذا بعد استهداف العمق السعودي؟

تناقش الحلقة التطورات الميدانية المتصلة بالحرب في اليمن، بعد إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير 8 طائرات دون طيار (مُفخخة) و3 صواريخ بالستية أطلقت من اليمن في اتجاه السعودية.

لكن بيان القوات المسلحة اليمنية قال إن ما سماها عملية توازن الردع الرابعة «دكت وزارة الدفاع والاستخبارات وقاعدة سلمان الجوية ومواقعَ عسكريةً في الرياض وجيزان ونجران».

كما تتوقف الحلقة عند توصل الحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى اتفاق وقف إطلاق النار، برعاية من التحالف الذي تقوده السعودية.

الباحث في الشؤون الإقليمية علي المعشني، رأى في حديث لـ «بانوراما» أن الحرب اليمنية لم يكن هدفها إعادة الشرعية بل جاءت ضمن سياق خطة تتعدى اليمن لتمرير «صفقة القرن».

كما أضاف أن عدم تجاوب "التحالف" مع دعوات وقف إطلاق النار تسبب في توسع رقعة الحرب، لتطال العمق السعودي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.