غيوم التوتر تخيم مجددا على الحدود الجزائرية- المغربية

تناقش الحلقة عودة التوتر مجدداً إلى العلاقات الجزائرية – المغربية، بعد إعلان الجزائر عزمها إنشاء قاعدة عسكرية على حدودها مع المغرب، رداً على خطوة مماثلة قامت بها الرباط.

وبالتزامن مع التطور الجديد، هددت جبهة البوليساريو، المغرب، بوقف اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الطرفين، على خلفية ما اعتبرته الجبهة تقاعس الأمم المتحدة عن إيجاد حل لنزاع الصحراء، وذلك عبر الامتناع عن الانخراط في أي عملية سياسية أو مفاوضات مع الرباط.

مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية - رياض الصيداوي، عزا تواصل التوتر بين البلدين إلى ملف ترسيم الحدود بين البلدين وغياب عامل الثقة، والإجراءات المتبادلة، التي تعززت بغلق الحدود بين الجزائر والمغرب في العام 1994.

لكنه، في مقابلة عبر "بانوراما"، استبعد أن يؤدي التوتر على الحدود إلى صدام مسلح، واصفاً الأجواء الحالية بالحرب الإعلامية المستعرة بين البلدين الجارين منذ عقود.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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