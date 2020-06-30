نائب في الكنيست: خلاف نتنياهو-غانتس "تقني" بحت

قال النائب في الكنيست الإسرائيلي، سامي أبو شحادة، أن الخلافات بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع في إسرائيل، "تقنية"، ولا تمس جوهر إعادة احتلال مناطق في الضفة الغربية.

وأوضح أبو شحادة، في حديث خاص لـ"سبوتنك" أن نتنياهو هو الأقوى في الخلاف مع غانتس، وحتى لو تم الذهاب إلى انتخابات فإنه سيفوز، حسب ما تؤكده استطلاعات الرأي في إسرائيل.

ودعا السلطة الفلسطينية إلى استثمار حالة الرفض الدولية، بما فيها على مستوى البرلمانات، لعرقلة الخطط الإسرائيلية، ووجوب أن يكون لدى القيادات الفلسطينية رؤية إستراتيجية واحدة لمواجهة المخاطر الجديدة.

كلام النائب العربي جاء تعليقاً على بروز خلافات بلغت ذروتها بين نتنياهو وغانتس بشأن خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية الى السيادة الاسرائيلية، لقيت معارضة فلسطينية ودولية.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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