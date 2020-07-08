تعزيزات عسكرية سورية إلى الرقة... والعين على إدلب

تناقش الحلقة وصول تعزيزات عسكرية سورية كبيرة إلى بلدة "عين عيسى" شمالي محافظة الرقة، وهي المنطقة التي تشكل الحد الفاصل للفصائل المسلحة التابعة لتركيا في المنطقة، وفيما إذا كان ذلك مقدمة لعملية عسكرية سيشنها الجيش السوري في المنطقة.

قد يكون هذا التحرك مرتبطاً بالإستعداد لمعركة إدلب، كما يرى الخبير العسكري ناجي الزعبي، الذي لفت في هذا السياق إلى بيان العشائر السورية حول الاستعداد لمقاومة الوجود الأمريكي والتركي في المنطقة.

الزعبي، وفي حديث لـ"بانوراما"، أشار إلى أهمية الأمن المائي السوري، الذي دخل إطار الخطر، واضعا تحرك القوات الحكومية في سياق حماية ثروات سوريا التي تتعرض لنهب منظم من قبل واشنطن وأنقرة.

وحول مشروع قانون الكونغرس الأمريكي لمنع البنتاغون من إنفاق الأموال الفيدرالية على أغراض فرض السيطرة على حقول النفط في سوريا والعراق، أوضح الخبير العسكري أنه يهدف لـ"حفظ ماء وجه ترامب"، وليس لوقف عملية النهب المنظم للنفط السوري.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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