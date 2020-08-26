اليمن..."الانتقالي" ينسحب من مشاورات "اتفاق الرياض"

تناقش الحلقة إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن تعليق مشاركته في المشاورات الجارية بشأن اتفاق تقاسم السلطة في الجنوب (اتفاق الرياض)، بسبب ما قال إنها "استمرار وتزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في محافظة أبين" و"انهيار الخدمات العامة في محافظات الجنوب".

يأتي قرار المجلس بعد أن أعلن في أبريل/ نيسان عن إقامة "إدارة ذاتية" في الجنوب، قبل أن يعود في أواخر تموز/ يوليو الماضي ليعلن تخليه عنها، متعهدا بتنفيذ اتفاق الرياض مع حكومة عبد ربه منصور هادي.

الخبير في الشأن اليمني، ياسين التميمي، إعتبر أن خطوة التحالف جاءت "نتيجة طبيعية لإستفادة التحالف من الصلاحيات الدستورية لدى حكومة هادي، لتحقيق مخططات جيوسياسية تؤدي في نهاية المطاف إلى تقسيم اليمن".

وفي مقابلة عبر "بانوراما"، اشار التميمي إلى أن "التنازلات المتعددة للرئيس هادي سمحت بتمكين المجلس الإنتقالي، والميليشيات المسلحة التابعة له من السيطرة على المحافظات الجنوبية، ما أفضى إلى تجريد قوات الحكومة الشرعية من إمكانياتها العسكرية".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.