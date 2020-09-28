ملف تبادل الأسرى في اليمن... اختراق حقيقي أم تلميع للمبعوث الأممي؟

تناقش الحلقة توصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق للإفراج عن أكثر من ألف معتقل وسجين، وذلك في ختام الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، الذي انطلق في سويسرا قبل أسبوع.

وهذه هي أكبرعملية من نوعها لتبادل الأسرى بين الجانبين، وتأمل الأطراف الدولية أن تكون مقدمة لإنهاء الحرب وتحريك المياه الراكدة في الأزمة اليمنية لفتح الأبواب أمام تفاهمات جديدة.

بيد أن الخبير في الشأن اليمني، ياسين التميمي، رأى أن "ملف الأسرى منفصل عن بقية الملفات، ومن غير المؤكد فيما إذا كان يمكن أن يبنى عليه تقدم في العملية السياسية".

واعتبر التميمي، في مقابلة عبر "بانوراما"، أن جميع الأطراف في الملف اليمني تسعى إلى توظيف ملف الأسرى، لا سيما المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الذي يلجأ إلى هذا الملف في محاولة لإحداث اختراق في الملف اليمني، بعد أن فشل في تحقيق أي تقدم يذكر على خط المسارات الأخرى".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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