من وراء المماطلة في تعيين مبعوث أممي إلى ليبيا؟

تناقش الحلقة أسباب المماطلة في تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا، رغم إصرار قوى دولية وإقليمية على ذلك.

كما تناقش قدرة إتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في جنيف بين الفرقاء الليبيين على تجاوز إمتحان الزمن رغم تباين مواقف القوى الإقليمية تجاهه.

وكانت الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني وليامز، تركت منصبها على رأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أواخر سبتمبر الماضي، إثر ختلافات حادة بين دول الاتحاد الأفريقي من جهة والولايات المتحدة من ناحية أخرى، حول هذا الملف.

الباحث في الشأن الليبي أبو القاسم الربو، إعتبر أن دور الأمم المتحدة في الأزمة الليبية مجمد في واقع الحال، بحكم خضوع المنظمة الأممية لإملاءات الدول الغربية.

وحول إتفاق وقف إطلاق النار، رأى الربو في مقابلة عبر "بانوراما"، أن تفاهم جنيف لم يضع حلاً نهائياً للجانب السياسي للأزمة الليبية، لكنه تمكن من وقف الحرب، وهو الهدف الأساسي لليبيين.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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