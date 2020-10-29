ماذا وراء الدعوات لإقامة إقليم سني في العراق؟

تناقش الحلقة الدعوات التي تطالب ببلورة مشروع لإقامة إقليم سني في العراق يرتبط فدراليا بالحكومة المركزية في بغداد، وترصد حجم التأييد لهذه الفكرة في أوساط السياسيين والشارع العراقي.

وتأتي هذه الدعوات رغم تحذير رئيس تجمع علماء العراق الشيخ خالد الملا، من دعوات انشاء إقليم سني، وإعتباره أن المستفيد الوحيد من هذا الإقليم هم المتطرفون والسُراق – حسب وصفه.

ويرى مراقبون أن طرح قضية إنشاء إقليم سني، بالتزامن مع نقاش قضية الوجود الامريكي في العراق، هي مناورة سياسية، تأتي في سياق تأييد ضمني لوجود تلك القوات، بالحد الأدنى ضمن الإقليم المفترض.

المختص في الشأن العراق، كامل الكناني، اعتبر أن هذه الدعوات ليست جديدة، وتترادف مع كل موجة انتخابية بهدف التحشيد الشعبي، مضيفاً أنها لا تحظى بدعم جماهيري كبير.

الكناني، وفي حوار معه عبر "بانوراما"، أوضح أن خسارة بعض الساسة في العراق رهانهم على أن سيطرة داعش على مناطق سنية ستمنحهم فرصة السيطرة على تلك المناطق لاحقاً، دفعهم إلى إثارة ملف إنشاء إقليم سني، كاشفاً أنها لا تعدو كونها محاولات للاستثمار الطائفي في المشاريع السياسية.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.