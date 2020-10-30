هل سيحسم العام المقبل مصير القوات الأمريكية في العراق؟

تتناول الحلقة تصريحات الأمين العام لحركة "النجباء" العراقية، أكرم الكعبي، الذي أكد فيها أنه في حال عدم خروج القوات الأمريكية من العراق في الوقت المحدد، فإن رد حركته سيكون حاسما وقاسيا، حسب تعبيره.

الكعبي، وخلال مؤتمر صحفي له في العاصمة الإيرانية طهران، إتهم الولايات المتحدة بـ "السعي لإشعال الفتنة الطائفية وزرعها بين فئات وصفوف الشعب العراقي، وسرقة اموال العراق والاستيلاء على النفط العراقي".

وتقول واشنطن أنها ستواصل تقليص وجودها في العراق، وذلك عقب انطلاق "الحوار الاستراتيجي" مع حكومة بغداد، الذي انطلق بعد أشهر من تصويت البرلمان العراقي على إنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، على خلفية مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي، في غارة أمريكية.

الكاتب السياسي في الشأن العراقي، نوري حمدان، أكد أن الثأر لسليماني والمهندس بالنسبة لإيران والحشد الشعبي، يكون عبر خروج القوات الأمريكية من العراق.

وفي مقابلة عبر "بانوراما"، أوضح حمدان، أن واشنطن لم تلتزم بجدول لسحب قواتها، وأن الأمر إقتصرعلى إعادة التموضع وتسليم بعض المقار التي كانت تشغلها إلى قيادة العمليات المشتركة.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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