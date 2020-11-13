ليبيا... اللجنة العسكرية تتفق على سحب المرتزقة تمهيدا لطردهم خارج البلاد

تناقش الحلقة اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، خلال اجتماعها الأول بمقرها الجديد في مدينة سرت، على سحب جميع المرتزقة من خطوط القتال كخطوة أولى قبل إخراجهم من الأراضي الليبية.

كما أعلنت اللجنة عن الاتفاق على بدء إخلاء الطريق الساحلي بمسافة تسمح بمرور آمن للمواطنين، وإعداد الآليات والخطوات التنفيذية والمباشرة بنزع الألغام والمخلفات الحربية المتفجرة بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقد حدد اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، فترة زمنية مدتها 90 يوما لمغادرة جميع القوات الأجنبية الأراضي الليبية، ويتزامن مع تحذير قوات حكومة الوفاق الوطني من إمكانية فشل وقف دائم لإطلاق النار، وتحفظها على سير اجتماع اللجنة في سرت.

الخبير في الشأن الليبي، عبد الحكيم معتوق، قال أن اتفاق اللجنة العسكرية سيؤطر كل اتفاق سياسي يمهد للانتقال السلمي للسلطة في المستقبل.

كما أوضح أن: "ملف الجماعات المسلحة سيتم حله بشكل نهائي، عندما ستكون في ليبيا حكومة وسلطة مركزية"، مشيراً إلى أنه :"في حال عدم رضوخ الجماعات المسلحة فأنها ستضع نفسها في مواجهة عسكرية مع القوى التي لا تريد أن تبقى ليبيا مصدر للتوتر ومسرحاً للعنف".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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