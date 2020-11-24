من يعرقل المفاوضات بين الفرقاء الليبيين؟

تناقش الحلقة تهديد كل من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا بفرض عقوبات على جهات تقول إنها تعرقل المفاوضات بين الأطراف الليبية، التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد"- حسب البيان.

يأتي ذلك فيما تعهدت المبعوثة الأممية بالإنابة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، بأن البعثة الأممية ستفرض عقوبات، في حال إثبات وقائع تقديم رشاوى لأعضاء الحوار السياسي، وذلك بعد أن قدم عدد من المشاركين فيه شكوى بشأن شبهات فساد مالي لشراء الأصوات لصالح مرشحين لمناصب عليا لقيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا.

في حديثه لبرنامج "بانورما"، الخبير في الشأن الليبي، أبو القاسم الربو، اعتبر أن الحديث يدور عن خلافات حول المناصب والمصالح، أكثر مما هو محاولات لتعطيل مسيرة الحل السياسي.

وأضاف أن "أطرافا ليبية عدة لديها ارتباطات بمصالح إقليمية وخارجية، مشيراً إلى مسؤولية تتحملها كذلك الدول الأوروبية، التي كانت تغض الطرف عن تهريب السلاح إلى ليبيا".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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