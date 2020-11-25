الأمن القومي الجزائري وتداعيات النزاع بين البوليساريو والمغرب

تناقش حلقة برنامج اليوم استمرار التصعيد بين المغرب وجبهة البوليساريو، وتأثيره على الجزائر، الحليف التاريخي للجبهة، إذ أن أية مواجهات عسكرية يمكن أن تقع على حدودها، ستشكل تهديدا لأمنها القومي.

وتناقش الحلقة فيما إذا كان الخيار العسكري سيحيد جانباً التسويات السياسية والتفاوض الديلوماسي.

ودخلت الأوضاع في الصحراء الغربية بمنعطف حاد، عقب إنهيار وقف إطلاق النار وعودة الإشتباكات مجدداً بين جبهة البوليساريو والمغرب، فيما يبدو غامضاً مستقبل الإستفتاء حول تقرير المصير الذي وعدت به الأمم المتحدة الشعب الصحراوي في العام 1991، وكان آخره شهر أكتوبر الماضي.

الخبير الأمني، أحمد كروش، قال لبرنامج "بانوراما"، أن "عرقلة إجراء الاستفتاء من قبل الجانب المغربين ادى إلى موجة التصعيد الجديدة، بعد محاولات لتغيير مضمون العملية السياسية من مفاوضات على تقرير المصير، إلى مفاوضات على الحكم الذاتي".

وفيما أكد بقاء الموقف الجزائري على حالة لجهة تأييد جبهة البوليساريو في النزاع مع المغرب، أوضح كروش، أن الجزائر لن تسمح بالقيام باستفزازات من شأنها جرها إلى أي حرب محتملة بين الجانبين.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.