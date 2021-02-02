"حماس" والجهاد" في موسكو... فكيف ستكون ملامح الدور الروسي في الحوار الفلسطيني؟

تناقش الحلقة أسباب وأبعاد زيارة وفدي حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين إلى العاصمة الروسية، موسكو، بدعوة من وزارة الخارجية الروسية، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية والملفات ذات الصلة.

ويرأس وفد حركة "الجهاد الإسلامي" أمينها العام زياد نخالة، فيما يرأس وفد حركة "حماس" عضو مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق.

وكانت الحركتان أعلنتا عن تلقيهما دعوة رسمية مصرية للمشاركة في جلسات الحوار الوطني في القاهرة في7 فبراير/ شباط الجاري، حيث من المقرر أن يبحث الاجتماع موضوع القائمة المشتركة وبعض النقاط الخلافية المتعلقة بتفاصيل الانتخابات الفلسطينية.

وقال الإعلامي والمختص في الشأن الفلسطيني، إبراهيم المدهون:

"أن لموسكو دور مهم في رعاية وتحريك الحوار الفلسطيني - الفلسطيني، نظراً للثقة التي يتمتع به الدور الروسي من قبل الفصائل الفلسطينية".

وأوضح أن الدور الروسي في الملف الفلسطيني أصبح أكثر حيوية، لا سيما نتيجة الفراغ الذي ولده انحياز واشنطن التام إلى تل-أبيب.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.