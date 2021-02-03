بعد لقاء موسكو... هل سيحسم اجتماع القاهرة ملف الانتخابات الفلسطينية؟

تناقش الحلقة نتائج لقاء وفد حركة "الجهاد الإسلامي" برئاسة الأمين العام زياد النخالة مع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، الذي تناول التطورات السياسية على صعيد الوضع الداخلي الفلسطيني والانتخابات المرتقبة.

وكان وفد الحركة أكد عمل الحركة على تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني والحفاظ على ثوابته الوطنية وحرصها على تحصيل الدعم الإقليمي والدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، فيما أكد بوغدانوف على أهمية الدور الذي تقوم به الحركة في الساحة الفلسطينية ودعم موسكو المستمر لحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه وإنهاء الانقسام.

يأتي ذلك بعد أن تلقت الحركة قبل يومين دعوةً رسمية من مصر للمشاركة في الحوار الوطني المقرر عقده في القاهرة منتصف الأسبوع المقبل، والتي رأى رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني، صادق أبو عامر، أن ملف الإنتخابات الذي سيتم بحثه في لقاء القاهرة جاء بسبب عدم تمكن الفصائل الفلسطينية من التوافق على أتفاق شامل للمصالحة الوطنية.

لكنه أوضح أن الإنتخابات يجب أن تشكل مدخلاً لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وتمكين كافة الفصائل من عرض برامجها ورموزها أمام الشعب الفلسطيني.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.