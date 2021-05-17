الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي... معركة كسر العظم متواصلة

تتابع حلقة اليوم تطورات الموقف مع المواجهات والقصف المتبادل بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل الذي دخل أسبوعه الثاني، وحقيقة اتهامات وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت لحركة "حماس" بأنها تتخذ المدنيين دروعا بشرية.

كما وتواصل إسرائيل غاراتها على قطاع غزة، فيما تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية إطلاق دفعات جديدة من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المدن والمستوطنات الإسرائيلية.

عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة "حماس"، خالد قدومي، نفى اتهامات الوزير الإسرائيلي الأسبق، واعتبر أنها "أكاذيب لتبرير استهداف المدنيين الفلسطينيين من قبل الطائرات والمدفعية الإسرائيلية".

وأكد القدومي، في حوار، عبر "بانوراما"، أن "محللين عسكريين إسرائيليين اعترفوا بأنفسهم، بأن فصائل المقاومة الفلسطينية انتصرت بأثر رجعي، فضلاً عما كشفته المواجهات من وجود ثغرات في المؤسستين العسكرية والأمنية في إسرائيل".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي