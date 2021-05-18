ملف حي الشيخ جراح... بين القانون والتسييس

تتابع الحلقة ما بعد تقديم الأردن لوثائق حول ملكية فلسطينيين لوحدات سكنية في حي الشيخ جراح بالقدس، وإلى أي حد يمكن أن يسهم ذلك في تعزيز الموقف القانوني للأهالي، أمام القضاء الإسرائيلي.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية صادقت، الخميس الماضي، على 14 اتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير وأهالي حي الشيخ جراح، وقامت بتسليمها إلى وزارة الخارجية الفلسطينية والأهالي ومحاميهم.

ويشهد الأردن تفاعلاً شعبياً قوياً مع الأحداث في الأراضي الفلسطينية، كما أيد البرلمان الأردني بالإجماع مذكرة تطالب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان.

أعرب أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، ليث نصراوين، عن اعتقاده بأن "المحكمة الإسرائيلية ستقوم، رغم الإجراء الأردني، بتسييس ملف حي الشيخ جراح، مستبعداً أن تتعاطى معه بشكل قانوني".

وأضاف نصراوين، في مقابلة، عبر "بانوراما"، أن تحويل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية سيواجه صعوبات لأن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة، وبسبب الموقف الأمريكي المعارض لأي قرار يصدر عن المحكمة ويدين تل أبيب.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.