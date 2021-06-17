إيران تدخل الصمت الانتخابي.. وتسويات اللحظات الأخيرة تتصدر المشهد

تناقش الحلقة دخول إيران مرحلة الصمت الانتخابي، بعد انتهاء الحملات الدعائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة غداً الجمعة، مع تقدم المرشح المحافظ ابراهيم رئيسي، وفق آخر استطلاعات الرأي.

ويخوض المنافسة الانتخابية أربعة مرشحين، ثلاثة عن التيار المحافظ وهم: رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، والنائب الأول السابق لرئيس البرلمان أمير حسين قاضي زاده هاشمي، والمرشح المعتدل - المحافظ السابق للبنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، وذلك بعد انسحاب المرشح سعيد جليلي لصالح رئيسي.

ورأى الخبير في شؤون إيران والشرق الأوسط، حكم أمهز، في حديث عبر إذاعتنا أن:

"انسحاب جليلي قد يكون جاء ضمن تسوية اللحظات الأخيرة، التي تقوده إلى العودة لشغل منصب رئيس مجلس الأمن القومي في حال نجاح المرشح إبراهيم رئيسي في الانتخابات".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.