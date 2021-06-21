قوات حفتر على الحدود مع الجزائر... فما الذي يريده الجنرال؟

تناقش الحلقة إعلان القوات الموالية للقائد العسكري المشير خليفة حفتر إغلاق الحدود مع الجزائر، في الوقت الذي أعلنت فيه الجزائر قرارها بإعادة فتح معبر الدبداب الحدودي بينها وبين ليبيا.

ورداً على ذلك، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إعادة فتح الطريق الساحلي الرئيسي وذلك، قبل أيام من مؤتمر برلين الثاني لبحث الأزمة الليبية لدعم الإجراءات التي تحققت، وبحث ما حصل من تقدم لجهة توحيد مؤسسات البلاد المنقسمة وإجراء الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ضيف "بانوراما"، الخبير في الشؤون الأفريقية، أبو بكر الأنصاري، اعتبر أن "خطوة حفتر تأتي بعد أن خسر الكثير من حلفائه، وقد تكون خطوته بهدف تقويض العلاقة المتينة التي تكونت مؤخراً بين الجزائر وحكومة الدبيبة".

وتابع أن المشير الليبي، "يريد أن يقول للجزائر أنه رقم صعب في المعادلة الليبية، ويجب التفاهم معه"، فضلاً عن تحسين موقفه التفاوضي مع قرب عقد مؤتمر "برلين – 2"، من خلال السيطرة على مزيد من المناطق في ليبيا.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.