واشنطن تشن حربا سيبرانية على مواقع إعلامية مناوئة لها

تناقش الحلقة قيام القضاء الأمريكي بحجب مواقع كل من قنوات "العالم" و"المسيرة" و"اللؤلؤة" و"فلسطين اليوم" و"النبأ" و"الكوثر" الإلكترونية، وغيرها، ومنع المستخدمين من الاستفادة من محتواها الرقمي.

وظهرت إشعارات على هذه المواقع تقول أن "الحكومة الأمريكية استولت عليها في إطار إجراء لتنفيذ القانون".

ووصف دبلوماسي إيراني في الأمم المتحدة الأجراء الأمريكي بأنه "غير قانوني وبلطجي"، وبأنه مؤشر على محاولة واشنطن تقييد حرية التعبير.

من جانبه قال الإعلامي المختص في الشأن الإيراني، محمد غروي، أنها:

"ليست المرة الأولى التي يتم فيها حجب مواقع إيرانية من قبل الإدارة الأمريكية، لكن ما يميزها هذه المرة هي أنها كانت واضحة وصريحة وتحمل بصمات واضحة للإدارة الأمريكية".

وفي حوار معه عبر "بانوراما"، اعتبر غروي أن الإجراء الامريكي جاء في إطار حرب سيبرانية، ورداً على دور المواقع المستهدفة في نقل الحقائق خلال حرب غزة.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.