اتفاق إدخال الوقود إلى غزة... بداية انفراجة أم حل مؤقت؟

تناقش الحلقة توصل مصر لاتفاق أوليّ حول استئناف إدخال شحنات الوقود الممول قطريا إلى قطاع غزة، ابتداءً من اليوم الاثنين، بعد إعلان إسرائيل أنها ستسمح بإدخال وقود "الديزل" إلى محطة توليد الكهرباء في غزة، مع ربط استمرارها بـ"الحفاظ على الاستقرار الأمني" مع القطاع.

ويأتي الاتفاق بعد المواجهة العسكرية التي استمرت لـ 11 يوما بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل وانتهت بوقف لإطلاق النار بوساطة مصرية، فجر 21 مايو/ أيار الماضي.

ويتوقع أن يؤدي استئناف إدخال الوقود إلى زيادة قدرة محطات توليد الكهرباء في قطاع غزة، الذي يعيش سكانه أوضاع معيشية متردية جراء الحصار المفروض من قبل إسرائيل.

الكاتب السياسي في الشأن الفلسطيني، أكرم عطا الله، رأى أن ما جرى التوصل إليه هو اتفاق مبادئ للتهدئة ووقف الاحتقان.

وتابع، في حوار عبر "بانوراما"، أنه "جاء بسبب ضغوط داخلية تتعرض لها الإدارة الأمريكية الجديدة، لمنع استئناف المعارك بين حماس وإسرائيل".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.