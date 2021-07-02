هل سيشهد العراق تصعيدا أكثر حدة بين الحشد وإقليم كردستان؟

تناقش الحلقة المنعطف الجديد الذي دخلته العلاقات بين سلطات إقليم كردستان والحشد الشعبي، بعد نفي حكومة الإقليم انطلاق طائرات أمريكية من مطار أربيل لتنفيذ ضربات ضد مقرات فصائل تابعة للحشد الشعبي، بالقرب من الحدود العراقية السورية.

وكان مسؤولون في الحشد أكدوا، أن الطائرات الأمريكية التي استهدفت فصائل تنتمي للحشد انطلقت من قاعدة عسكرية في أربيل تضم قوات أمريكية.

الإعلامي المختص بالشأن العراقي، كامل الكناني، أوضح أن القوات الأمريكية لا تقوم باستئذان الحكومات المحلية عندما تقرر شن هجمات، مضيفاً أن على حكومة الإقليم إعطاء أدلة دامغة على أن الطائرات الأمريكية التي هاجمت فصائل الحشد، لم تنطلق من أراضيها.

لكن الكناني أضاف، في مقابلة عبر "بانوراما"، أن "سلطات كردستان لا تريد تصعيدا مع الحشد، والعكس كذلك، بما في ذلك السجال الإعلامي، لأن معركة الحشد الأساسية هي مع القوات الأمريكية".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.