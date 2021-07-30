حركة النهضة... اعتراف بالأخطاء ودعوات لمحاسبة القيادة

تناقش الحلقة دعوة نواب في "حركة النهضة" التونسية إلى الاعتراف بارتكاب قيادة الحركة أخطاء، تسببت في تراجع شعبيتها وتآكل رصيدها الانتخابي، والقيام بمراجعات عميقة على المستويين السياسي والقيادي.

وكان رئيس الحركة، راشد الغنوشي، صرح أن حزبه يتحمل جزءا من المسؤولية عن الأخطاء خلال الأعوام الماضية، لكنه حذر من أنه في حال لم يتم الاتفاق على عودة البرلمان وتكوين حكومة وعرضها على البرلمان، فإن الشارع التونسي سيتحرك.

واعتبر أستاذ الفلسفة السياسية في الجامعة التونسية، فريد العليبي:

أن "تصريحات الغنوشي تشير إلى أن "النهضة" بدأت تدرك أن أغلبية الشعب التونسي تقف ضد حركة النهضة".

أما الإعلامي والمفكر صلاح الدين الجورشي، فأشار إلى أن:

"حركة النهضة تعيش في حالة صدمة، بعد أن فوجئت بسرعة قرارات الرئيس قيس سعيد وحزمها"، مضيفاً أن "المرحلة المقبلة ستكون محاسبة قيادات الحركة على تهم الفساد".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.