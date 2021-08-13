قوات بريطانية في اليمن... تجديد للاستعمار؟

تناقش الحلقة أسباب إرسال بريطانيا لقوات بحرية خاصة إلى محافظة المهرة جنوب شرق اليمن، وفيما إذا كانت الخطوة البريطانية تأتي في سياق الصراع الدولي في اليمن للسيطرة على البحار، وإلى أي حد سياسهم ذلك في إطالة أمد الحرب اليمينة، وهل يحتمل اليمن تدخلا أجنبياً جديداً.