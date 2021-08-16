بعد سيطرة "طالبان" على الحكم... الغموض يلف مستقبل أفغانستان

تناقش الحلقة تطورات الأوضاع في أفغانستان، مع سيطرة مقاتلي حركة "طالبان" على القصر الرئاسي في كابول، وفرار الرئيس أشرف غني.

أكدت الحركة أنها تسعى إلى حكومة تشاركية، وأنها تضمن الأمن لكل العسكريين ورجال الأمن الذين سينزعون سلاحهم وسينضمون إلى الحركة.

الخبير في الشأن الأفغاني، طارق محي الدين، قال إن "حركة طالبان تعلمت من أخطاء الماضي، وهي معنية بإقامة علاقات جيدة مع دول الجوار، لضمان استمرارية الدول الجديدة".

كما أضاف، في مقابلة عبر "بانوراما" أن طالبان حريصة على إظهار صورة أكثر اعتدالاً، تراعي حقوق الإنسان، وبما لا يضعها في مواجهة جديدة مع المجتمع الدولي.

التفاصيل في الملف الصوتي

أجرى الحوار: فهيم الصوراني