تونس... شهر على قرارات الرئيس ولا "خارطة طريق"

تناقش الحلقة قرار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، تمديد العمل بقرار تعليق أعمال البرلمان، الذي كان أصدره في 25 يوليو/تموز الماضي، وتضمن كذلك حل الحكومة وتوليه السلطتين التنفيذية والقضائية.

ولم يقدّم سعيّد حتى اليوم "خارطة الطريق" التي وعد بها منذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل شهر، وطالبت بها أحزاب سياسية ومنظمات نقابية فضلاً عن دول اجنبية.

وتتزامن هذه الخطوة مع إعلان رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي، حل المكتب التنفيذي للحركة، وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة – حسب بيان للحركة.

الإعلامية والكاتبة السياسية، فاطمة الكراي، رأت أن قرارات الرئيس سعيد كان متوقعاً، لأنها تتوافق مع رغبة كثير من التونسيين لاتخاذ إجراءات صارمة لصون الأمن في البلاد، ومكافحة الفساد وحل الأزمتين الاجتماعية والاقتصادية.

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أجرى الحوار: فهيم الصوراني