برعاية روسية... درعا خالية من المسلحين المعارضين للتسوية

تناقش الحلقة بدء تنفيذ اتفاق تسوية وخروج أولى دفعات المسلحين الرافضين للتسوية من منطقة درعا البلد إلى شمال سوريا، تنفيذا لخريطة طريق روسية، ترمي لوضع حد لأعنف معارك شهدتها المنطقة منذ سنوات.

وينص الاتفاق على إجلاء المطلوبين، ويدعو المقاتلين المعارضين الراغبين بالبقاء في درعا إلى إلقاء السلاح.

ودرعا هي المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي الفصائل المعارضة بعد استعادة الجيش السوري السيطرة عليها في يوليو2018.

وفي مقابلة معه عبر "بانوراما"، أكد الخبير العسكري العميد علي مقصود، أن الاتفاق أحبط المشروع السياسي الأمريكي- الإسرائيلي بإقامة منطقة عازلة في المحافظة، وأن خروج المسلحين يشكل تحولاً إستراتيجيا، رغم محاولة البعض تعطيل تنفيذ اتفاق التسوية.

التفاصيل في الملف الصوتي...

أجرى الحوار: فهيم الصوراني