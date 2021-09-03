سيف الإسلام إلى الانتخابات الرئاسية الليبية... فمن يتحالف معه ومن يواجهه؟

تناقش الحلقة قرار سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الترشح رسمياً للانتخابات الرئاسية، المقرة نهاية العام الحالي.

وجاء الإعلان عبر موقع "بوابة أفريقيا" الإخباري، المقرب من أنصار سيف الإسلام وتزامناً مع ذكرى ثورة الفاتح من سبتمبر/ أيلول.

ويثير احتمال مشاركة نجل الزعيم الليبي الراحل في الانتخابات قلق دبلوماسيين غربيين ومستشارين وقوى إقليمية وداخلية، ويقولون إن قراره قد يؤدي إلى المزيد من تعقيد الوضع السياسي في البلد.

الخبير في الشأن الليبي، الأكاديمي عبد العزيز إغنية، أكد:

"لن يكون لمحكمة الجنايات الدولية تأثير على ترشح سيف الإسلام، لأن ليبيا لم توقع على اتفاقية تأسيس المحكمة".

وتابع في حوار معه عبر "بانوراما"، أن "المعضلة تكمن في إجراء الانتخابات الرئاسية وليس البرلمانية"، مشيراً إلى أن "من وصفها بـ "قوى الإسلام السياسي"، تريد تأجيل الانتخابات لقطع الطريق على سيف الإسلام القذافي والمشير خليفة حفتر".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.