ما حقيقة وجود اتصالات سورية-تركية بخصوص مكافحة الإرهاب؟

تناقش الحلقة نفي سوريا بشكل قاطع أي نوع من التواصل والمفاوضات مع تركيا، خاصة في مكافحة الإرهاب، وذلك تعقيباً على تصريحات لوزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قال فيها أن بلاده تجري مفاوضات مباشرة مع دمشق في قضايا أمنية وتتعلق بمكافحة الإرهاب.

كما تناقش الحلقة نتائج زيارة وفد من المعارضة السورية إلى موسكو، ولقائه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

الأمين العام لحزب التضامن، محمد أبو قاسم، رأى أن:

"ما يحاول أن يوحي به وزير الخارجية التركي بوجود خلافات مع واشنطن لا تتعدى كونها "تباينات في وجهات النظر حول تقاسم ثروات الشعب السوري"، مشيراً في الوقت نفسه إلى "وجود خلافات حقيقية بين الجانبين بخصوص الملف الكردي".

وبخصوص اللقاء مع نائب وزير الخارجية الروسي، قال أبو قاسم أنه "جاء لعرض مخرجات الحوار الوطني السوري، والذي شدد في جولته الأخيرة على ضرورة تنشيط الحوار بين الحكومة والمعارضة الداخلية".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.