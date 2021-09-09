الانتخابات البرلمانية في المغرب... سقوط مدو لـ"العدالة والتنمية

تناقش الحلقة نتائج الانتخابات البرلمانية في المغرب، وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار بحصوله على 97 مقعدا، وتراجع حزب العدالة والتنمية إلى المرتبة الثامنة بحصوله على 12 مقعداً فقط من أصل 395، بعد فرز 96% من الأصوات.

وكان حزب العدالة والتنمية استبق نتائج الانتخابات بإعلانه "استمرار التوزيع الفاحش للأموال في محيط عدد من مراكز التصويت، دون تدخل السلطات المعنية"، وكذلك رصد "السماح في عدد كبير من المكاتب بالتصويت، دون التأكد من الهوية، أو اعتمادا على نسخ البطاقة الوطنية خلافاً لبلاغ وزارة الداخلية في هذا الشأن" – حسب بيان للحزب.

الكاتب الصحفي والمختص في الشأن المغربي، لحسن العسبي، وصف نتائج الانتخابات بـ " العقاب السياسي من قبل الطبقة الوسطى على قرارات حكومة حزب التنمية، سيما ما يتصل بقانون التقاعد والتأمين الصحي".

في المقابل، أشار العسبي إلى "استفادة حزب التجمع الوطني للأحرار، من تقنية الإنترنت في التواصل مع الناخبين، الذين ينتظرون منه الآن تنشيط دورة الإنتاج لحل مشكلة البطالة".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.