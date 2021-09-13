ليبيا... هل جاء ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات نتيجة صفقة سياسية؟

تناقش الحلقة ما بعد إعلان سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، وفيما إذا كان قراره جاء نتيجة صفقة سياسية، أم تلبية لإعلان الحكومة الليبية إطلاق المصالحة الوطنية الشاملة.

وما زال الغموض يحوم حول الاتهامات الموجهة لسيف الإسلام بارتكاب جرائم حرب، لكنه أكد في مقابلة صحفية أنه أصبح الآن "رجلاً حراً" ويخطط للعودة إلى الحياة السياسية.

الإعلامي المختص في الشأن الليبي، عبد الحكيم معتوق، أكد في حوار معه عبر "بانوراما"، أن:

"العقبات القانونية على المستويين الداخلي والدولي مازالت قائمة أمام ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات".

وأشار إلى أن "القوى السياسية التي تقود المصالحات، قد تكون أرادت "مجاملة" قبيلة القذاذفة، ولكن على مستوى الشارع، ما زالت المطالب بالثأر والتعويضات عما مرت بها البلاد مستمرة".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.