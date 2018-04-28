التطورات العسكرية جنوب دمشق.. أنصار الله تنفي مقتل قياديين.. تغير الموقف الألماني تجاه الاتفاق النووي مع إيران

الضيوف: مراسل سبوتنيك في ريف دمشق يزن كلش، ورئيس الهيئة الإعلامية في أنصار الله أحمد حامد، ومحمد البخيتي عضو المجلس السياسي لأنصار الله، ود. رائد المصري المتخصص في العلاقات الدولية

قال يزن كلش مراسل سبوتنيك في ريف دمشق، إن اليوم هو العاشر على بدء العمليات العسكرية جنوب دمشق، حيث تقدمت قوات الجيش السوري بمنطقة الجورة والعسالي والحجر الأسود، وذلك بعد التمهيد الناري المكثف من سلاحي الجو والمدفعية.

نفى رئيس الهيئة الإعلامية في جماعة أنصار الله (الحوثيين)، أحمد حامد لـ"سبوتنيك"، ما ذكرته قناة الإخبارية السعودية حول مقتل قياديين في الجماعة في غارة جوية للتحالف على العاصمة صنعاء، السبت.

© Sputnik . Ramil Sitdikov ظريف: إيران ضد أي عملية عسكرية هدفها تحقيق مصالح خاصة في سوريا

من جانبه، قال عضو المجلس السياسي إن غارات جوية، شنتها طائرات التحالف الذي تقوده السعودية، استهدفت اليمنيين الذي تجمعوا، السبت، لتشييع جثمان الرئيس السابق للمجلس السياسي صالح الصماد.

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الجمعة، إن الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى الكبرى مع طهران لم يعد كافيًا، وشددت على ضرورة كبح النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.

قال أستاذ العلاقات الدولية، د. رائد المصري، إن تمسك أوروبا بالاتفاق النووي مع إيران مفيد على المستوى الاقتصادي، مؤكدا أن التنصل من الاتفاق مع إيران لا يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي.