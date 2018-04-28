التطورات العسكرية جنوب دمشق.. أنصار الله تنفي مقتل قياديين.. تغير الموقف الألماني تجاه الاتفاق النووي مع إيران

قال يزن كلش مراسل سبوتنيك في ريف دمشق، إن اليوم هو العاشر على بدء العمليات العسكرية جنوب دمشق، حيث تقدمت قوات الجيش السوري بمنطقة الجورة والعسالي والحجر الأسود، وذلك بعد التمهيد الناري المكثف من سلاحي الجو والمدفعية.
نفى رئيس الهيئة الإعلامية في جماعة أنصار الله (الحوثيين)، أحمد حامد لـ"سبوتنيك"، ما ذكرته قناة الإخبارية السعودية حول مقتل قياديين في الجماعة في غارة جوية للتحالف على العاصمة صنعاء، السبت.
قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الجمعة، إن الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى الكبرى مع طهران لم يعد كافيًا، وشددت على ضرورة كبح النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.
قال أستاذ العلاقات الدولية، د. رائد المصري، إن تمسك أوروبا بالاتفاق النووي مع إيران مفيد على المستوى الاقتصادي، مؤكدا أن التنصل من الاتفاق مع إيران لا يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)