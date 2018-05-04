عباس رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية... وأنصار الله تقول القوات الأمريكية تشارك في حرب اليمن... وبداية الصمت الانتخابي في لبنان

ضيوف الحلقة: د. طارق فهمي أستاذ العلوم الساسية والخبير في العلاقات الدولية؛ ود.عباس الحاج، الكاتب والمحلل السياسي؛ والدكتور أحمد درويش أستاذ الأدب المقارن في جامعة القاهرة؛ وزهراء الأمير مراسلة "سبوتنيك" في لبنان
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أعيد انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكان من المتوقع إعادة انتخاب عباس في ختام اجتماع عقده المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله بالضفة الغربية واستمر أربعة أيام. واختار المجلس لجنة تنفيذية جديدة وهي أعلى هيئة في منظمة التحرير الفلسطينية.
كان عباس دعا المجلس الوطني الفلسطيني للاجتماع من أجل وضع استراتيجية للرد على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. كانت عدة فصائل قاطعت الاجتماعات من بينها حماس والجهاد الإسلامي. وتعليقا على انتخاب عباس قال د. طارق فهمي أستاذ العلوم الساسية إن انتخاب عباس رسالة للأطراف الداخلية والخارجية وللإتحاد الأوروبي بان عباس لديه صلاحيات للتحركات وأنه موضع إرتكاز للقضية الفلسطينية وخاصة أمام أمريكا وإسرائيل. قالت جماعة أنصار الله في اليمن إ تواجد مجموعات عسكرية أمريكية على الحدود اليمنية السعودية يعتبر بمثابة مشاركة أمريكية في الحرب على اليمن. وصرح متحدث باسم البنتاغون، في وقت سابق، أن مجموعات صغيرة من القوات الخاصة تدخل اليمن لفترات قصيرة لتنفيذ مهامٍ وعملياتٍ لوجيستية واستخبارية باليمن وفي تأمين الحدود السعودية.دكتور عباس الحاج، الكاتب والمحلل السياسي قال إن "إعلان الولايات المتحدة وجود قوات لها في السعودية قطع الشك باليقين عن الدعم الأمريكي للسعودية وهو ما كان واضحا منذ البداية وهذا الأمر يمكن أن يفهم على شقين، الأول سياسي والآخر أمني، الأمني، الحملة بوجه الحوثيين لم تؤتي أُكُلها من قبل التحالف، والتدخل الأمريكي يأتي لتعزيز قدرات التحالف للسيطرة على مناطق أخرى جديدة، أما الشق السياسي، فهناك حراك دولي ترعاه الأمم المتحدة في سبيل خلق بيئة جديدة للحوار بين اليمنيين، وهذا الموقف المريكي يقول إننا شركاء بهذه الحرب ونفرض أوراقنا على الطاولة".
تنتهي في لبنان اليوم الحملات الانتخابية مع الدخول في فترة «الصمت الانتخابي» منتصف الليل استعداداً للانتخابات النيابية التي ستُجرى في كل المحافظات بعد غد الأحد، فيما تستعد الأجهزة الأمنية لتأمين الحدث في جميع المناطق.وتولي قيادة الجيش أهمية مطلقة للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها خلال الانتخابات. وأعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق عن «الجاهزية الأمنية الكاملة لكل الأجهزة» زهراء الأمير مراسلة سبوتنك بلبنان قالت لبرنامج عالم سبوتنك إن فترة الصمت الإنتخابي من المقرر أن تبدأ منتصف الليل و من المفترض أن هذا الأمر قد يهديء من الأجواء المشحونة على الساحة اللبنانية قبل أقل من يومين من عملية الإقتراع فبحسب متابعين للعملية الإنتخابية ضخت أموالا هائلة من قبل مختلف الأحزاب السياسية من أجل الدعاية الإنتخابية سواء عبر وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي بلبنان.
ــــــــقررت الأكاديمية السويدية إلغاء منح جائزة نوبل للآداب عن عام 2018، واعتزامها منح الجائزة في عام 2019.وكانت الأكاديمية قد أعلنت الخميس، أنها ستحسم موقفها من منح الجائزة، بعد اتهامات بسوء السلوك موجهة لزوج واحدة من عضوات الأكاديمية، إضافة إلى مزاعم تسريب أسماء بعض الفائزين بالجائزة قبل الإعلان رسميا عنها.يذكر أن أعضاء الأكاديمية، المنتخبون لعضوية تستمر مدى الحياة، يختارون الفائز بجائزة نوبل للآداب كل عام، بينما تختار مؤسسات سويدية أخرى جوائز نوبل فى العلوم، في حين تختار لجنة نرويجية الفائزين بجائزة نوبل للسلام.ومن النادر إلغاء أو تأجيل منح جوائز نوبل، وكانت آخر مرة ألغيت فيها جائزة الأدب عام 1943، في ذروة الحرب العالمية.وتعليقا على الغاء جائزة نوبل لهذا العام قال الدكتور أحمد درويش أستاذ الأدب المقارن بجامعة القاهرة والعميد الأسبق لكلية الآداب جامعة السلطان قابوس إنه عبر الزمن شهدت الجائزة الأرفع في العالم كثيراً من الاضطرابات في المعايير ، فعلي صعيد الأدب منحت الجائزة بخلفيات سياسية كثيراً من الوقت وبدوافع أدبية في قليل من الأحيان ، مثلما منحت لتشرشل السياسي وبرجسون الفيلسوف وغيرهما. وأضاف الأكاديمي المصري في حديث لبرنامج عالم سبوتنيك أن هذا الاضطراب وصل إلي عائلة الجائزة الأساسية المحكمة في صورة شبهات فساد أو غيره، معتبراً أن إلغاء منح الجائزة ربما يكون فرصة لتصحيح الأوضاع. وهي شجاعة تحسب لجائزة نوبل ولا تقلل من قيمتها كأرفع جائزة في العالم.
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