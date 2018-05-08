لبنان يدخل مرحلة سياسية جديدة...وإيران ستواجه مشاكل في حال انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي...والجيش السوري يسيطر على الجنوب الدمشقي

لبنان
فيما علقت إسرائيل للمرة الأولى على تقدم "حزب الله" في الانتخابات البرلمانية اللبنانية حيث قال وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "مكاسب حزب الله في الانتخابات اللبنانية تظهر أنه لا فرق بين الدولة والجماعة الشيعية المدعومة من إيران" وأضاف أن "إسرائيل يجب ألا تفرق بينهما في أية حرب مستقبلية".
قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي داود رمال في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" حول تصدر حزب الله لنتائج الانتخابات اللبنانية وتهديد إسرائيل للبنان ردا على هذه النتائج " إن ما حققه الثنائي أمل وحزب الله كان متوقعا ولكن يجب التنويه أن هذه النتائج أعطت صورة حقيقية لحجم الكتل السياسية في لبنان المنتصر.الأول في هذه الانتخابات"
وأكد رمال أن تصريح السيد حسن نصر الله الذي فاجأ خصومه قبل أصدقائه عن خيار المقاومة الذي أفرزته هذه النتائج هو تعبير صحيح عن حالة المقاومة التي يعيشها لبنان ضد العدو الإسرائيلي الذي يقحم نفسه في كل استحقاق انتخابي لبناني وستسفر الأيام القادمة حسب قوله عن وحدة الشعب اللبناني حول رئيس قادم للحكومة وهو السيد سعد الحريري.
إيران
كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني عن احتمال أن تواجه بلاده بعض المشكلات حال انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي قبل ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بشأن الاتفاق النووي مع إيران وقال روحاني إن بلاده تسعى لعلاقات بناءة مع العالم لكنها ستواصل التنمية المحلية رغم العقوبات المحتملة.
وأشار الأكاديمي الإيراني في حديث لبرنامج "عالم سبوتنيك" إلي أن الاتفاق النووي يمكن أن يستمر حتي إذا انسحبت منه واشنطن ، فالشركاء الآخرون مستمرون ، وما يهم إيران فقط هو رفع العقوبات.
سوريا
وقال يزن كلش مراسل "سبوتنيك" إن هذا التقدم جاء بعد معارك عنيفة خاضها الجيش السوري مع مسلحي داعش وجاء الضغط من الجهة الشرقية و من الجهة الجنوبية الشرقية للحجر الأسود حيث أفادت مصادر عسكرية بأن العملية تهدف إلى الإنتهاء من وجود داعش بشكل كامل في الحجر الأسود ومن ثم التقدم بإتجاه مخيم اليرموك.
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