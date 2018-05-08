لبنان يدخل مرحلة سياسية جديدة...وإيران ستواجه مشاكل في حال انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي...والجيش السوري يسيطر على الجنوب الدمشقي

لبنان

© Sputnik . Zahraa El-Amer خبير: هذه أهمية الانتخابات البرلمانية لمستقبل لبنان

وفقا للنتائج الأولية، التي نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان فقد سجل الثنائي المكون من حركة "أمل" و"حزب الله" اكتساحا في دوائر الجنوب والبقاع وبيروت وبعبدا. وعليه خرج الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله بأول تصريحات عقب إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية قال فيها إن ما كان يتطلع إليه منذ بدء السباق الانتخابي تحقق، مشددا أن تركيبة المجلس النيابي الجديدة تشكل ضمانة كبيرة لخيار المقاومة.

فيما علقت إسرائيل للمرة الأولى على تقدم "حزب الله" في الانتخابات البرلمانية اللبنانية حيث قال وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "مكاسب حزب الله في الانتخابات اللبنانية تظهر أنه لا فرق بين الدولة والجماعة الشيعية المدعومة من إيران" وأضاف أن "إسرائيل يجب ألا تفرق بينهما في أية حرب مستقبلية".

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي داود رمال في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" حول تصدر حزب الله لنتائج الانتخابات اللبنانية وتهديد إسرائيل للبنان ردا على هذه النتائج " إن ما حققه الثنائي أمل وحزب الله كان متوقعا ولكن يجب التنويه أن هذه النتائج أعطت صورة حقيقية لحجم الكتل السياسية في لبنان المنتصر.الأول في هذه الانتخابات"

وأكد رمال أن تصريح السيد حسن نصر الله الذي فاجأ خصومه قبل أصدقائه عن خيار المقاومة الذي أفرزته هذه النتائج هو تعبير صحيح عن حالة المقاومة التي يعيشها لبنان ضد العدو الإسرائيلي الذي يقحم نفسه في كل استحقاق انتخابي لبناني وستسفر الأيام القادمة حسب قوله عن وحدة الشعب اللبناني حول رئيس قادم للحكومة وهو السيد سعد الحريري.

إيران

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني عن احتمال أن تواجه بلاده بعض المشكلات حال انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي قبل ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بشأن الاتفاق النووي مع إيران وقال روحاني إن بلاده تسعى لعلاقات بناءة مع العالم لكنها ستواصل التنمية المحلية رغم العقوبات المحتملة.

© AP Photo / Vahid Salemi إيران لن تقبل أي مطلب أوروبي خارج نطاق الاتفاق النووي

قال الدكتور عماد أبشناس الأكاديمي الإيراني والمحلل السياسي إن الخسارة يمكن أن تلحق بأمريكا وليس بإيران في حال انسحبت الأولي من الاتفاق النووي ، مشيراً إلي أن العالم سيصبح عرضة للتصعيد النووي في حال أقدمت أمريكا علي هذه الخطوة حيث ستعود إيران إلي تخصيب اليورانيوم بدرجات كبيرة، فضلاً عن دخول دول أخري في سباق تسلح وتصعيد نووي مثل السعودية وإسرائيل ومصر وغيرها.

وأشار الأكاديمي الإيراني في حديث لبرنامج "عالم سبوتنيك" إلي أن الاتفاق النووي يمكن أن يستمر حتي إذا انسحبت منه واشنطن ، فالشركاء الآخرون مستمرون ، وما يهم إيران فقط هو رفع العقوبات.

سوريا

© AP Photo / Unrwa 2556 مسلحا يغادرون مخيم اليرموك السوري

استطاعت وحدات الجيش السوري استطاعت بعد العمليات العسكرية المكثفة التقدم على عدد من النقاط في محاور الجنوب الدمشقي تحديدا في الحجر الأسود وأخر ما سُجل من تقدمات عسكرية للجيش السوري هو السيطرة على المشفى الياباني والوصول إلى ملعب فلسطين كما تم قطع الطريق على المسلحين في منطقة الجنوب الدمشقي بعد فصل الحجر الأسود عن مخيم اليرموك إلى قسمين.

وقال يزن كلش مراسل "سبوتنيك" إن هذا التقدم جاء بعد معارك عنيفة خاضها الجيش السوري مع مسلحي داعش وجاء الضغط من الجهة الشرقية و من الجهة الجنوبية الشرقية للحجر الأسود حيث أفادت مصادر عسكرية بأن العملية تهدف إلى الإنتهاء من وجود داعش بشكل كامل في الحجر الأسود ومن ثم التقدم بإتجاه مخيم اليرموك.