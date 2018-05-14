تحالف "سائرون" يتصدر انتخابات العراق، السفارة الأمريكية في القدس رسميا، شروط إيران للبقاء في الاتفاق النووي

عززت الشرطة الإسرائيلية وقوات حرس الحدود من وجودها في القدس، وذلك في إطار تأمين احتفالات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، عصر اليوم.

قال طلال العوكل الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني من رام الله إنه بالتأكيد ستحدث مواجهات أو احتجاجات ضد قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس، بعد إعلان اسرائيل أنها بعثت قواتها العسكرية للضفة الغربية و قطاع غزة، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات التي تتخذها اسرائيل لن تمنع الشعب الفلسطيني من التعبير عن احتجاجهم.

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، لـ "سبوتنيك" إن مئات الآلاف من الفلسطينين من غزة والضفة وعموم فلسطين سوف يخرجون، اليوم، في مسيرات العودة الكبرى، ليؤكدوا حقهم في مدينة القدس، ردا على قرار واشنطن افتتاح السفارة الأمريكية في القدسن الاثنين.

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، النتائج الأولية الجزئية للاقتراع في 10 محافظات، من بينها العاصمة بغداد.

قال المرشح عن تحالف الفتح والقيادى فى الحشد الشعبى كريم النورى " إن نتائج الانتخابات البرلمانية تشير إلى تقارب بين الكتل السياسية، مشيرا إلى أن الكتل الأوفر حظا هى الكتل الشيعية خاصة سائرون والفتح والنصر وبالتالى سيكونون أهم المحاور فى تشكيل التحالف ، متوقعا صعوبة تشكيل الحكومة لأن الكتل غير متوافقة سياسيا.

من جانبه، قال الاعلامى العراقى غازى فيصل إن نتائج الانتخابات حتى الآن هى مفرحة للشعب العراقى لأنها أفرزت الأشخاص الذين يعملون لصالح البلد عن الذين جاءوا خلال السنوات السابقة

© AP Photo / مدير وكالة الطاقة الذرية يؤكد لبوتين استمرار إيران بالاتفاق النووي

قال المحلل السياسي الإيراني، د. حكم أمهز، إن أهم الشروط التي تضعها إيران للبقاء في الاتفاق النووي، هو أن تضمن دول الاتحاد الأوروبي تنفيذ الاتفاق، وإلا فإن طهران ستنسحب منه.