إضراب وحداد في فلسطين...وترقب للنتائج النهائية في الانتخابات العراقية...واجتماعات أستانا تستمر لليوم الثاني

الضيوف: من غزة الصحفي الفلسطيني الأستاذ مصطفى الصواف؛ وفيصل أبو شهلا، عضو المجلس التشريعي، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"؛ وعزيز الربيعي، مدير مركز "الرقيب" للدراسات الاستراتيجية؛ والباحث في العلاقات الدولية، الدكتور أحمد السيد

توقفت كل مظاهر الحياة الطبيعية مع الإضراب العام والشامل في كافة أرجاء الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل الخط الأخضر، حدادا على الفلسطينيين الذين قتلوا يوم أمس، وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن مقتل 59 فلسطينياً وإصابة أكثر من 2770 برصاص الجيش الإسرائيلي ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار شرق مدينة قطاع غزة، واحتجاجاً على افتتاح السفارة الأمريكية في مدينة القدس.

© REUTERS / مجلس الوزراء السعودي يرفض نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

ونجمل لكم ما حدث في الأراضي الفلسطينية وأهم ردود الفعل عليها في بعض العناوين:

جنوب افريقيا تسحب سفيرها من تل أبيب

وتركيا تستدعي سفيريها في واشنطن وتل أبيب

الأزهر يستنكر ويبعث بقافلة اغاثة ، ومصر والسعودية تدين أوروبا تطالب بضبط النفس وتدين القوة المفرطة التي تستخدمها إسرائيل

وروسيا تعرب عن قلقها العميق بشأن مقتل عشرات الفلسطينيين وتعتبر قرار واشنطن نقل السفارة سلبيا

البيت الأبيض يحمل حماس المسئولية ويقول ان لاسرائيل حق الدفاع عن نفسها

بريطانيا تعلن انها لن تنقل سفارتها الى القدس

العفو الدولية تعتبر أن ما ترتكبه اسرائيل في حق الفلسطينيين جريمة حرب

الجامعة العربية في اجتماع طاريء على مستوى المندوبين غدا

تركيا تدعو منظمة التعاون الاسلامي لاجتماع طاريء الجمعة القادم

مندوب فلسطين يدعو لاجتماع طاريء لمجلس الأمن

مشروع بيان كويتي بمجلس الأمن يدعو لتحقيق مستقل في مقتل فلسطينيي غزة وامريكا ترفض

وقال الأستاذ مصطفي الصواف الصحفي الفلسطيني إن اليوم سيكون لوداع الشهداء وبعده سيعم الإضراب الأرض الفلسطينية وستسمر المسيرات ردا علي العدوان الإسرائيلي، مؤكدا في اتصال هاتفي من غزة لبرنامج عالم سبوتنيك أن الشعب الفلسطيني لا يعول علي أي تحرك دولي وإنما بات مقتنعا أن تقرير مصيره بيده وحده.

© AFP 2018 / ASHRAF SHAZLY قيادي في "فتح": عباس يواجه محاولات أمريكا للتلاعب بـ"الدول اللاتينية" بشأن القدس

وفي رام الله أكد السيد فيصل أبو شهلا عضو المجلس التشريعي وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح" أن ما أقدمت عليه إسرائيل من قتل للفلسطينيين السلميين إنما يدفع الشعب الفلسطيني لنبذ خيار السلام واللجوء لخيار المقاومة ، مشيرا إلي أنه علي الدول العربية والإسلامية أن تقوم بسحب سفراءها لدي دولة الاحتلال كخطوة أولي. وأشار القيادي الفلسطيني في حواره مع برنامج عالم سبوتنيك إلي أن أمريكا بموقفها الأخير بنقل السفارة أصبحت هي الأخري دولة احتلال لجزء من أرض فلسطين.

فى العراق ، أظهرت الارقام التى اعتمدت على النتائج الأولية المعلنة من جانب مفوضية الانتخابات في عدد من المحافظات العراقية تقدم قائمة سائرون بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر ، تلتها قائمة الفتح التي تضم فصائل من الحشد الشعبي وفي المرتبة الثالثة ، حلت قائمة النصر برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادى

تلتها قائمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ، ومن ثم قائمة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوى. وتعليقا على المشهد العراقي قال عزيز الربيعى مدير مركز الرقيب للدراسات الاستراتيجية " إن نتائج الانتخابات ربما تسفر عن تحالفات جديدة من أجل تشكيل الحكومة وهناك توقعات أن يذهب منصب رئيس الجمهورية للعرب السنة ورئاسة البرلمان الى الكرد على عكس السنوات السابقة ، مشيرا الى أن هناك تدخلا من قبل بعض الدول الاقليمية فى العملية السياسية يقابلها تصميم من الكتل الفائزة على ضرورة فرض شخصيات وطنية

© AP Photo / Sergei Grits ارتياح سوري روسي لنتائج أستانا وتقييم إيجابي