100 ألف يمني يفرون من الحديدة...ولادة 60 طفلا يوميا في مخيمات الروهينغا... الصدر يدعو لحكومة تكنوقراط

الضيوف: من اليمن- منيف الهلالي رئيس تحرير صحيفة "الرأي برس"؛ ومن القاهرة- دكتور محمد فراج أبو النور الكاتب الصحفي وأستاذ الإعلام؛ ومن العراق- برهان عاصي عضو مجلس محافظة كركوك وعزيز الربيعي مدير مركز "الرقيب" للدراسات الاستراتيجية

قالت منظمة العفو الدولية الخميس إن عشرات الآلاف من اليمنيين بدأوا يفرون من الحديدة مع احتدام القتال على خطوط الجبهة بالقرب من المحافظة الغربية التي يسيطر عليها الحوثيون

© Sputnik . Стрингер منظمة العفو: أعداد غفيرة تفر من الحديدة في اليمن

وتتقدم قوات يدعمها التحالف العسكري الذي تقوده السعودية باتجاه مدينة الحديدة الساحلية، ثاني أكبر محافظة من حيث عدد السكان

في الأثناء قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن حسم المعركة في اليمن بات علي وشك الإنجاز، مشيراً إلي أنه مستعد للتعاطي الجاد مع أي جهود أممية أو دولية لإحلال السلام في اليمن

تعقيبًا على ذلك، قال منيف الهلالي الصحفي اليمني رئيس تحرير صحيفة الرأي برس إن ما يحدث في الحديدة اليمنية الساحلية من نزوح جماعي لآلاف المدنيين نتيجة تصعيد التحالف العربي الذي تقوده السعودية نحو هذه التخوم لتحرير ثاني اكبر المدن اليمنية عددا من أيدي الحوثيين وذلك بالاشتراك مع قوات يقودها طارق علي عبد الله صالح نجل الرئيس الأسبق

وأشار الصحفي اليمني إلي أن استخدام المدنيين في هذه المواجهة أمر اعتاد الحوثيون علي القيام به

وأضاف منيف الهلالي في حديث لبرنامج عالم سبوتنيك أن تطورات الوضع علي الأرض تفسر التصريحات الأخيرة للرئيس عبدر به منصور هادي من أن المعركة باتت علي وشك الإنجاز

© Fotolia / aviavlad هيومن رايتس ووتش قلقلة إزاء تفتيش السلطات الأوكرانية مكتب نوفوستي واعتقال الصحفي كيريل فيشينسكي

هذا واقتحم عناصر من جهاز الأمن الأوكراني مكتب وكالة "نوفوستي أوكرانيا" في كييف أمس الثلاثاء واعتقلوا مراسل وكالة "نوفوستي أوكرانيا" كيريل فيشينسكي

كما أعلن المدير العام لوكالة "روسيا سيغودنيا" دميتري كيسيليوف، أنه يتعين على السلطات الأوكرانية إطلاق سراح فيشينسكي، على الفور، ووقف اضطهاد وسائل الإعلام.

وقال الدكتور محمد فراج أبو النور الكاتب الصحفي وأستاذ الإعلام، إن الغرب لديه حساسية عالية جدًا من وسائل الإعلام الروسية، كونها تكسر الاحتكار الإعلامي الغربي، مشيرًا إلى انضمام اوكرانيا للمعسكر الغربي؛ الذي يتخذ مواقف سلبية من روسيا

وأوضح أن وسائل الإعلام في الغرب تواجه نوعين من الاضطهاد، الأول من خلال سيطرة رأس المال، ثانيًا تحكم أجهزة المخابرات، لمحاولة إخضاع وسائل إعلامهم المحلية

العراق

أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رئيس تحالف «سائرون» الانتخابي الفائز في الانتخابات العامة الأخيرة فى تغريدة له على تويتر،، على إمكانية امكانية تحالفه مع ائتلافات انتخابية أخرى لتشكيل الحكومة ، منها الوطنية والحكمة والنصر

هذا وقالت مفوضية الانتخابات العراقية إن النتائج النهائية للانتخابات سيتم إعلانها خلال اليومين المقبلين ، كما أعلنت بأن هناك موظفين محاصرين بحكم الرهائن من قبل مسلحين في مراكز انتخابية فى كركوك.

© AP Photo / الصدر يدعو إلى الحوار مع زعماء التحالفات الجديدة

وقال عضو مجلس محافظة كركوك برهان عاصى إن هناك تزويرا فى العملية الانتخابية فى كركوك لصالح حزب الاتحاد الوطنى الكردستانى عن طريق برمجة اجهزة العد والفرز، مضيفا طالبنا بإعادة الفرز يدويا حفاظا على حقوق المكون العربى الا أن المفوضية اسرعت بإعلان النتائج وأوضح ان ما يحدث فى كركوك هو احتجاج على نتائج الانتخابات.

من جانبه، قال عزيز الربيعى مدير مركز الرقيب للدراسات الاستراتيجية إن دعوة السيد مقتدى الصدر لتشكيل حكومة تكنوقراط هى مرحب بها من الكتل السياسية ، مضيفا ان التيار الصدرى يتحفظ على بعض الشخصيات لكن هناك مرشحى تسوية تم طرحهم من قبل حزب الدعوة والتحالف الوطنى الذى كان يشكل الغالبية الشيعية فى البرلمان المنتهية ولايته.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن حوالي 60 طفلا يولدون يوميا بمخيمات للاجئين في بنجلادش تؤوي مئات الآلاف من الروهينغا المسلمين الذي فروا من ميانمار المجاورة

وفر قرابة 700 ألف من الروهينغا إلى بنجلادش خلال الشهور الماضية بعد حملة لجيش ميانمار وصفتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا بأنها تطهير عرقي

كان الجيش في ميانمار قد أصدر تقريرا نفى فيه جميع الاتهامات بضلوع قوات الأمن في جرائم اغتصاب

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