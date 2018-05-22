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17:05 22 مايو/ أيار 2018
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    عالم سبوتنيك

    إحالة ملف الاستيطان الإسرائيلي للجنائية الدولة...وشروط واشنطن لإيران مرفوضة... و400 طفل وامرأة ينتقلون إلى إدلب

    عالم سبوتنيك
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    الضيوف: الخبير في العلاقات الدولية عبد اللطيف فاروق؛ والأستاذ عبد الباري عطوان رئيس تحرير جريدة "رأي اليوم" العربية الإلكترونية؛ والعميد السابق الدكتور أمين حطيط الخبير العسكري والاستراتيجي

    المحكمة الجنائية الدولية
    © wikipedia
    إسرائيل عن توجه الفلسطينيين لـ"الجنائية الدولية": فلسطين ليست دولة
    سلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، ملفا حول الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، التي وقعت في الماضي، والحاضر، كما يتضمن الملف أزمة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

    وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المالكي طالب — خلال اجتماع رسمي مع بنسودا، المحكمة الجنائية بتحمل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان وملاحقة المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم. 

    قال الخبير في العلاقات الدولية عبد اللطيف فاروق إن الخطوة الفلسطينية بإحالة ملف الاعتداءات الاسرائيلية والاستيطان إلى الجنائية الدولية هي خطوة معنوية ولا تضيف كثيرا للقضية الفلسطينية بسبب  غياب السلطة الإلزامية لإسرائيل من قبل المجتمع الدولي  ولن يترتب عليها قرارات ملزمة أو مضرة  لإسرائيل إلا أن هذا الأمر قد يجعل الولايات المتحدة الأمريكية  تعلق مساعداتها الاقتصادية للسلطة  الوطنية  الفلسطينية.  

    فيديريكا موغيريني
    © Sputnik . Artem Jetinov
    موغيريني: الاتحاد الأوروبي ملتزم بحل الدولتين
    أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني على عدم وجود بديل أخر لأمان المنطقة ككل من خطر الانتشار النووي سوى خطة العمل المشتركة مع إيران، وذلك عقب هجوم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو علي الاتفاق النووي الإيراني وإعلانه اثنى عشر شرطا لتجديد واشنطن اتفاقها مع ايران ، ومن الشروط التي اعلنها بمومبيو

     التوقف عن تخصيب اليورانيوم، وغلق المفاعل الذي يعمل بالماء الثقيل.

    وضع حد لانتشار الصواريخ البالستية والصواريخ التي يمكن أن تحمل رؤوسًا نووية.

    وضع حد لدعم" المجموعات الإرهابية في الشرق الأوسط".

     وضع حد لتصرفات طهران تجاه إسرائيل والدول الحليفة لواشنطن في الشرق الأوسط.

    — نزع سلاح الميليشيات الشيعية في العراق.

    وضع حد لدعم ميليشيات جماعة الحوثي في اليمن.

     الانسحاب من سوريا وسحب ميليشيات الحرس الثوري الإيراني هناك.

    قال الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم الإلكترونية إن الشروط الأمريكية الاثني عشر للمضي في الاتفاق النووي مع إيران إنما هي شروط إسرائيلية وكأن الذي كتبها هو بنيامين نتنياهو وأملاها علي مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي ،مضيفا أنها شروط تعجيزية الهدف منها هو أن ترفضها إيران لا أن تقبل بها أو تتحاور بشأنها. وقال عطوان لبرنامج عالم سبوتنيك إن أمريكا تكرر الآن ما فعلته في ليبيا والعراق مع إيران بغرض تغيير النظام هناك ، مستبعدا أن تنجح في هذه المهمة إذ إن الشعب وقتها سيلتف حول قادته. 

    الجيش التركي على الحدود السورية
    © REUTERS / OSMAN ORSAL
    صحيفة: ميليشيات إدلب مرتاحة لـ"الوجود التركي" وتحذيرات من شرخ وفتنة في البلاد
     قال مدير مركز التنسيق في الشمال السوري إن قافلة تقلّ نحو 400 طفل وامرأة، من أهالي مخيم اليرموك، جنوبي العاصمة دمشق وصلت إلى محافظة إدلب شمالي سوريا. وقال مصدر من مركز استقبال قلعة المضيق إن القافلة التي تتألف من 13 حافلة، وتقل نحو 400 شخص، جميعهم من الأطفال والنساء وهم مدنيين كانوا محاصرين أثناء المعارك، في مخيم اليرموك، وحيي الحجر الأسود والتضامن.

    وسيطرت القوات السورية في وقت سابق على حي الحجر الأسود ومخيم اليرموك، بعد خروج مقاتلي التنظيم إلى ريف حمص الشرقي.

    ومن بيروت قال العميد السابق الدكتور أمين حطيط الخبير العسكري والاستراتيجي إن تقدم الجيش السوري في مخيم اليرموك وقضائه علي العناصر الإرهابية هناك قلب الموازين العسكرية والسياسية رأسا علي عقب مشيرا إلي أن هذا التطور سيدفع الجيش السوري لكي يتفرغ لمناطق الجنوب في درعا والقنيطرة وكذلك لمناطق الشمال في إدلب ، ويشير كذلك هذا التطور حسب الدكتور أمين حطيط إلي أن الجيش السوري في طريقه الآن للقضاء علي كل العناصر الإرهابية في عموم البلاد.

    للتعرف على المزيد من التقارير السياسية والاقتصادية وأخبار الرياضة والفن تابعوا "عالم سبوتنيك"…

    المذيعون: خالد عبد الجبار، ودعاء ثابت، وحساني البشير 

    الكلمات الدلالية:
    إيران, فلسطين, سوريا
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