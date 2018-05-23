مقتل خمسة من الجيش السعودي في اليمن...المقداد يحذر من دخول قوات عربية إلى سوريا...وتدخل أمريكي في تشكيل الحكومة العراقية

أعلنت وسائل إعلام سعودية، مقتل خمسة من الجيش السعودي بينهم ضابط بمعارك حدودية مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقالة وكالة الأنباء السعودية أن "النقيب أحمد بن وابل الوابل، قتل مع 4 جنود خلال معارك مع مسلحي أنصار الله في الحد الجنوبي وهو مصطلح يستخدمه السعوديون للتعبير عن المعارك الدائرة في جيزان ونجران وعسير الحدودية مع اليمن".

© REUTERS / POOL ماكرون وابن سلمان يتفقان على موعد المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في اليمن

في السياق نفسه استعادت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي، مواقع استراتيجية من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن قائد لواء حسم ورئيس عمليات حرس الحدود في الجيش اليمني العميد هادي الجعيدي إن القوات قتلت ما لا يقل عن 15 عنصراً من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بينهم قيادات ميدانية خلال المعارك التي لا تزال مستمرة باتجاه مركز مديرية برط العنان، بهدف استكمال تحرير ما تبقى من المديرية".

من صنعاء قال المحلل السياسي اليمني رأفت المَعمَري إن التحالف العربي يسيطر على معظم المناطق اليمنية، مشيرا إلى أنه يسيطر على الجنوب كاملا، وفي الشمال يسيطر على محافظة مأرب. وفي المقابل قال إن جماعة "أنصار الله" تسيطر على معظم أجزاء المناطق الشمالية في صنعاء وصعدة وعمران وأجزاء من حجة.

أعلن نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن انسحاب أو بقاء القوات المتواجدة في الأراضي السورية بدعوة من الحكومة هو شأن يخص الحكومة السورية وحدها، وأن هذا الأمر غير مطروح للنقاش.

كما أعلن المقداد أن تصريحات واشنطن حول سحب قواتها من سوريا وإحلال قوات عربية يهدف إلى جر الأخيرة إلى نزاع مع دمشق وهو ما اعتبره المقداد أمر خطير جدا.

ومن القاهرة اعتبر المحلل السياسي، د. محمد سيد أحمد، أن حديث نائب وزير الخارجية السورية، فيصل المقداد يعبر عن وعي شديد بطبيعة الحرب التي تحاك ضد سوريا، موضحا أن إحلال قوات عربية يعني أن الحرب ستكون بمواجهة مباشرة بين القوات العربية وقوات الجيش السوري، مشيرا إلى أن هناك دعما من دول عربية لمجموعات إرهابية.

في إطار سعيه لتشكيل الحكومة الجديدة التقى السيد مقتدي الصدر رئيس تحالف سائرون ، مع أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية رئيس تحالف القرار العراقي ، حيث ناقش الطرفان تطورات العملية السياسية ، وأهمية العمل بمبدأ الوطنية الحقيقية، وكان قد سبق هذا اللقاء مباحثات مماثلة مع السيد إياد علاوي رئيس القائمة الوطنية

© AP Photo / الصدر يدعو الأمن العراقي للتعامل بحزم مع المسلحين الذين ادعو الحرص عليه

في سياق متصل كشف مسؤول مقرب من مقتدى الصدر، أن أمريكا تتواصل مع أعضاء من كتلة "سائرون" التي ينتمي إليها الصدر بعد فوزه في الانتخابات العراقية للتأثير على تشكيل الحكومة الجديدة

وقال المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي سعود الساعدي إن كل التصريحات الحالية من قبل الكتل الفائزة في الانتخابات لا تعدو كونها مناورات فحتى اللحظة لم يتم توقيع أي اتفاق رسمي بين أي من القوى السياسية ولم تبرز تحالفات تشكل الكتلة الأكبر التي يتم انتخاب رئيس الوزراء من خلالها، مستبعدا المماطلة في تشكيل الحكومة حيث تمر الكتل الآن بمرحلة هدوء سياسي وانفتاح على بعضها البعض للحصول على مكاسب في التشكيلة الجديدة للحكومة.

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المذيعون: دعاء ثابت — عبد الله حميد — حساني البشير